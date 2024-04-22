Мир 22 апреля 2024, 15:46 Положение ВСУ на фронте назвали критическим Сийярто: главы МИД и Минобороны стран ЕС признали критическое положение ВСУ РИА «Новости»

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Украинская армия находится в критическом положении на поле боя. Об этом после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Главы министерств обороны и МИД стран Евросоюза единогласно признают, что для Украины ситуация на фронте стала критической», — заявил он.

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Сиярто отметил, что Венгрия не поддержала выделение Украины двух миллиардов евро из Европейского фонда мира, пока киевский режим не даст гарантий о невнесении венгерских компаний в список «спонсоров войны»

«Наша позиция не меняется. Мы не согласимся на такое предложение, пока не получим гарантии о недопустимости „охоты на ведьм“ против наших предприятий», — добавил глава венгерского МИД.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выделенный США новый пакет военной помощи на 60 миллиардов долларов не поможет Украине.