Спецоперация 10 марта 2023, 22:54 ВСУ стали использовать заградотряды в Угледаре из-за страха приближающегося проигрыша Снайпер «Ярый»: ВСУ чувствую поражение Угледаре, поэтому используют заградотряды Pixabay

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Украинские военные на Угледарском направлении чувствую приближающееся поражение, поэтому используют заградотряды. Об этом заявил командир группы мобильных тяжелых снайперов Тихоокеанского флота с позывным Ярый в интервью RT.

По его словам, Вооруженные силы Украины в заградотрядах используют иностранных наемников и бойцов из нацбатальона.

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«На Угледарском направлении идут бои наступательного характера, где подразделения Вооруженных сил России вместе с подразделениями ДНР преодолевают оборону ВСУ и нацбатов и готовятся к штурму Угледара», — рассказал снайпер.

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Вместе с ВСУ в районе Угледара работают также члены батальона «Айдар»*. Там идут тяжелые бои. Снайпер добавил, что перед штурмом российские подразделения бьют по противнику в шахтах, где украинские войска прячут свою артиллерию.

Глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Так именовалась 1-я горнопехотная дивизия ВС нацистской Германии.

* «Айдар» — националистический украинский батальон, запрещен на территории России.