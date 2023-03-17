17 марта 2023, 07:59
ВСУ стали чаще использовать западное оружие — Марочко
Экс-офицер Марочко: ВСУ увеличили использование западного оружия на Купянском направлении
Украинские военные чаще стали применять на Купянском направлении боевые системы западного производства. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В частности, отмечается, что на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел», — сказал он.
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По его словам, маневренные группы ВСУ до 30 человек используют, предположительно, миномет LMP-2017 польского производства. Ранее Марочко говорил о том, что в район Артемовска привезли большую партию иностранных ПТРК NLAW.
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Накануне подполковник Народной милиции в отставке сообщал, что ВС России при продвижении на Купянском направлении обнаружили в зоне СВО множество мин, произведенных странами НАТО. Большинство из них создали во Франции, США, Германии.
ВСУ
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