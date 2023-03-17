Спецоперация 17 марта 2023, 07:59 ВСУ стали чаще использовать западное оружие — Марочко Экс-офицер Марочко: ВСУ увеличили использование западного оружия на Купянском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные чаще стали применять на Купянском направлении боевые системы западного производства. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В частности, отмечается, что на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел», — сказал он.

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По его словам, маневренные группы ВСУ до 30 человек используют, предположительно, миномет LMP-2017 польского производства. Ранее Марочко говорил о том, что в район Артемовска привезли большую партию иностранных ПТРК NLAW.

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Накануне подполковник Народной милиции в отставке сообщал, что ВС России при продвижении на Купянском направлении обнаружили в зоне СВО множество мин, произведенных странами НАТО. Большинство из них создали во Франции, США, Германии.