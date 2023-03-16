Спецоперация 16 марта 2023, 13:17 Военные нашли на Купянском направлении много мин США, Франции и Германии Офицер Марочко: ВСУ обложили местность на Купянском направлении минами НАТО РИА «Новости»

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Российские войска при продвижении на Купянском направлении в зоне спецоперации нашли больше количество мин производства стран НАТО. Большинство из них сделали в США, Германии и Франции, рассказал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Украинские войска при отступлении заминировали собственные огневые позиции, и российские бойцы нашли на них много мин импортного производства либо без маркировки, похожих на советские образцы.

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«Выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства», — сказал офицер.

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По его словам, чаще всего военные находят мины, сделанные в США, Франции и Германии.

Вооруженные силы Украины в районе Артемовска, отмечал Марочко, получили крупную партию противотанковых ракетных комплексов NLAW, но не поняли, как ими пользоваться. Украинские военные рассчитывали усилить свои позиции, однако ошиблись — гранатометы им выдали без разъяснений и с инструкцией только на английском языке.