Происшествия 17 января 2024, 15:25 Две ракеты Storm Shadow сбили в Херсонской области Херсонский губернатор Сальдо: ПВО сбила 2 ракеты Storm Shadow под Поповкой РИА «Новости»

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В Херсонской области ВСУ попытались нанести удар по Геническому округу ракетами Storm Shadow. Два выпущенных украинскими военными снаряда сбила российская система ПВО, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Противовоздушная оборона отразила попытку вооруженных формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ», — написал он.

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Сальдо отметил, что киевский режим выбрал целями Storm Shadow школу и медицинское учреждение. Ракеты удалось сбить на подлете, в районе населенного пункта Поповка. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

Позже губернатор Херсонской области сообщил о найденных возле Поповки обломках ракет.

«Обнаружены отдельные элементы маркировки, указывающие на их иностранное производство», — подчеркнул Сальдо, опубликовав снимки с места происшествия.

Украина запросила у западных партнеров ракеты Taurus. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что они нужны для уничтожения Крымского моста.