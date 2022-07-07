ВСУ нанесли удар по детской площадке. Макеевка скорбит по трем жертвам атаки

Обычно на детских площадках Макеевки много детей, но не сейчас. Вчера в одну из них попал снаряд украинских военных. Погибли трое детей. На месте происшествия жители устроили стихийный мемориал. Прямо у качелей — игрушки, цветы, вода.

Корреспондент «360» Елена Кононова вместе с бойцом Народной милиции Александром с позывным сосед прошла до места происшествия. На улице, где обычно много детского шума сейчас тихо и никого нет.

«Здесь все время большое количество людей, густонаселенный район, детей много. Практически в каждом дворе детские площадки», — рассказал Александр.

Недалеко от площадок расположен детский сад. Сам Александр живет в этом районе, в соседнем доме.

На месте гибели троих детей жители устроили стихийный мемориал. Прямо к качелям они приносят цветы и мягкие игрушки. Люди подходят и молчат. Вся Макеевка скорбит.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Жертвами еще одной атаки украинских боевиков стали женщина и ребенок.