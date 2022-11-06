ВСУ расстреляли Алчевск в ЛНР из американских РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 05:01 ВСУ расстреляли Алчевск в ЛНР из американских РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ РИА "Новости"

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Украинские Вооруженные силы выпустили по Алчевску в ЛНР три ракеты из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.35 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении.

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Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле населенного пункта Сватово. ВСУ целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, страдает мирное население. Под обстрелом 1 ноября погибли два пожилых жителя Луганской Народной Республики, разрушена гостиница.

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Обстрелу регулярно подвергается Донецк. Утром 5 ноября ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району города. Украинская армия выпустила пять снарядов калибром 155 миллиметров, стреляли со стороны Орловки.