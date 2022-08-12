Минобороны раскрыло объем потерь ВСУ около Опытного и Невельского

Текущая численность живой силы подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ, которые находились около Опытного и Невельского, составляет менее трети от прошлых списков. Об этом сообщил официальный представители Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«В результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности», — заявил он.

Конашенков отметил, что весь личный состав 23-го батальона бригады «самовольно оставил боевые позиции». По его словам, эта живая сила украинской армии отошла в тыл.

О ситуации в рядах ВСУ около населенных пунктов Опытное и Невельское Конашенков рассказал в рамках ежедневного брифинга. Во время доклада об успехах ВС РФ в зоне спецоперации на Украине он также сообщил, что ВКС России нанесли прицельный удар по месту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в около Новогригорьевки. По его словам, выполнение лишило противника до 100 человек личного состава и девяти единиц военной техники.