ВСУ дважды провели учения по форсированию Днепра | 360°

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ВСУ дважды провели учения по форсированию Днепра

Член ВГА Рогов: ВСУ провели учения по форсированию Днепра два раза за октябрь

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Украинские войска в октябре два раза проводили учения по форсированию Днепра. Об этом заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Проводили учения как минимум три раза только в сентябре. <…> В октябре как минимум речь идет о двух учениях», — сказал Рогов в разговоре с ТАСС.

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Он добавил, что ВСУ начали проводить боевое слаживание в районе Вольноандревки во второй половине сентября. Этот населенный пункт располагается на верхней верфи Днепра.

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«Эти группы были замечены <…> около Днепровской ГЭС и базировались — по крайней мере, до недавних пор — на Запорожском судоремонтном центре, пока туда не прилетели наши ракеты», — уточнил член ВГА.

Ранее Рогов сообщал, что Украина готовится высадить десантников для захвата Запорожской АЭС. По его словам, ВСУ планируют атаковать не на одном направлении, а сразу на нескольких.

Для этого украинские войска сменили тактику. Штурмовые группы формируются на западном, северо-западном и юго-западном направлениях от Энергодара.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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