Рогов предупредил о готовящейся атаке ВСУ на Запорожскую АЭС с разных направлений | 360°

Важное 16 октября 2022, 22:02 Поделиться Telegram

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Viber Рогов предупредил о готовящейся атаке ВСУ на Запорожскую АЭС с разных направлений Член ВГА Рогов: ВСУ готовится силами десанта захватить Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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Украинские националисты готовят высадку крупного военного десанта для захвата Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что ВСУ будут атаковать АЭС не с одного направления, как раньше, а сразу с нескольких.

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«Мы видим, что как минимум 450 боевиков ВСУ занимаются только тем, что тренируются форсировать Днепр», — уточнил Рогов.

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По его словам, смена тактики по захвату атомной станции заключается в том, что теперь штурмовые группы накапливаются, формируются и готовятся к захвату на западном, северо-западном и юго-западном направлениях от Энергодара.

Ранее Владимир Рогов заявил, что ВСУ расселяют боевиков в брошенные квартиры в Запорожье. Боевики планируют использовать местных мирных жителей как живой щит.

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