Спецоперация 19 апреля 2023, 02:01 ВСУ провалили попытку контрнаступления под Угледаром «РВ»: попытка контрнаступления ВСУ под Угледаром обернулась разгромом ВСУ

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Попытка наступления ВСУ на российские позиции под Угледаром обернулась провалом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Штурмовые и десантные группы украинских боевиков попытались прорвать оборону российских сил направлении 17 апреля. ВСУ атаковали наши позиции в районе Павловки и Никольского.

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«Попытка контрнаступления ВСУ под Угледаром обернулась кровавым провалом», — говорится в сообщении.

В отражении атак приняли участие подразделения Восточного военного округа, оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» и ударные вертолеты дальневосточной группировки.

Военные ВС РФ уничтожили как минимум три украинских танка, а также БМП и пехоту.

Ранее сообщалось, что движение врага обнаружила разведка, благодаря чему по наступающим вовремя ударили артиллерией. Бои под Угледаром шли не один час, однако продвинуться врагу не удалось.