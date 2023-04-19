19 апреля 2023, 02:01
ВСУ провалили попытку контрнаступления под Угледаром
«РВ»: попытка контрнаступления ВСУ под Угледаром обернулась разгромом ВСУ
Попытка наступления ВСУ на российские позиции под Угледаром обернулась провалом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Штурмовые и десантные группы украинских боевиков попытались прорвать оборону российских сил направлении 17 апреля. ВСУ атаковали наши позиции в районе Павловки и Никольского.
Реклама
«Попытка контрнаступления ВСУ под Угледаром обернулась кровавым провалом», — говорится в сообщении.
В отражении атак приняли участие подразделения Восточного военного округа, оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» и ударные вертолеты дальневосточной группировки.
Военные ВС РФ уничтожили как минимум три украинских танка, а также БМП и пехоту.
Ранее сообщалось, что движение врага обнаружила разведка, благодаря чему по наступающим вовремя ударили артиллерией. Бои под Угледаром шли не один час, однако продвинуться врагу не удалось.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Угледар
Реклама
Реклама