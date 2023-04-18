Спецоперация 18 апреля 2023, 03:50 ВСУ понесли потери при попытке атаковать российские позиции под Угледаром «РВ»: штурмовики ВСУ атаковали российские позиции в районе сел Павловка и Никольское РИА «Новости»

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Украинские боевики провели наступательную операцию под Угледаром. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Десантно-штурмовые отряды ВСУ при помощи бронетехники атаковали российские позиции в районе населенных пунктов Павловка и Никольское.

«Движение вражеских подразделений было вовремя вскрыто нашей разведкой, по наступающим начала работать артиллерия», — говорится в сообщении.

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Также по отрядам украинских военных ударили ракетчики и вертолетчики.

Как сообщили военкоры, бои под Угледаром шли не один час. Однако продвинуться украинским солдатам не удалось. При этом ВСУ понесли серьезные потери.

В конце марта сообщалось, российские войска пресекли попытку украинских боевиков провести разведку боем на Угледарском направлении, не дав противнику продвинуться вперед.