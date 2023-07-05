05 июля 2023, 02:12
Назван следующий этап спецоперации на Украине
Полковник Алехин назвал Сумскую и Харьковскую области частью плана контрнаступления России
Сумская и Харьковская области могут стать частью следующего этапа спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом Ura.ru сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
«Я не исключаю, что какие-то наступательные действия будут нанесены по направлению Харьковской и Сумской областей. Нам надо выполнять задачи по денацификации и демилитаризации», — сказал он.
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По его словам, сейчас выполняется плановая работа по уничтожению резервов ВСУ. Российские военные наносят удары по военным объектам в Днепропетровске, в Кривом Роге и Харькове. Также под обстрелы попадают места сосредоточения, базы и цеха, где ремонтируют технику.
Алехин заявил, что украинские силы активно ведут подготовку на этом направлении. Боевики роют окопы на границе с Белгородской областью.
Ранее взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. После этого в Сумской области объявили воздушную тревогу. Перед этим взрывы прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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