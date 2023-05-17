Спецоперация 17 мая 2023, 08:04 ВСУ продолжили стягивать силы в район Артемовска — Марочко Экс-офицер Марочко: Украина продолжает стягивать силы под Артемовск Unsplash

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Украинская армия продолжает отправлять своих военных под Артемовск. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

«Отмечено, что на участке местности Миньковка — Часов Яр (подконтрольные киевскому режиму населенные пункты близ Артемовска. — прим. ред.) по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — сказал Марочко.

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По его словам, численность украинских подразделений, несмотря на новые силы, остается примерно на таком же уровне. Все дело — в больших потерях противника.

Бои за Артемовск продолжаются уже больше полугода. Накануне стало известно, что российские бойцы уничтожили путепровод в ДНР, по которому ВСУ перебрасывали свои подразделения в город. Речь шла о мосте в населенном пункте Красное.