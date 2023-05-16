Спецоперация 16 мая 2023, 13:26 ВСУ лишились путепровода для переброски подкрепления в Артемовск Минобороны: ВС России авиаударом разрушили путепровод у Красного в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Российские войска уничтожили автомобильный путепровод в ДНР, по которому Вооруженные силы Украины перебрасывали подкрепление в Артемовск. Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил об этом на ежедневном брифинге.

Путепровод обнаружили в районе населенного пункта Красное. ВСУ перебрасывали по нему подкрепление в Артемовск, в котором идут ожесточенные бои. Вооруженные силы России нанесли по мосту авиационный удар и разрушили его.

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Игорь Конашенков назвал обстановку у Красного самой сложной, за сутки там отразили 10 атак. Украинские военные потеряли два бронетранспортера, боевую машину пехоты и свыше 70 бойцов.

Представитель Минобороны сообщил, что авиация совершила девять вылетов, а артиллерийские подразделения выполнили 74 огневые задачи. Группировка войск «Юг» ударила по украинским подразделениям около Богдановки и Часова Яра. Боевые потери ВСУ на Донецком направлении составили до 215 военнослужащих, семь автомобилей, пять боевых бронемашин, по одной гаубице «Мста-Б» и Д-30.