ВСУ продолжили обстрел Ясиноватой из «Градов»

Вооруженные формирования Украины утром 6 мая за полчаса нанесли три удара по населенному пункту Ясиноватая, в том числе два — из БМ-21 «Град». Данные опубликовали представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:50 по Ясиноватой выпустили пять ракет из «Града», в 07:15 — еще пять, а в 07:07 — три снаряда калибром 122 миллиметра. Все три раза населенный пункт обстреляли со стороны Авдеевки.

Накануне Ясиноватую обстреливали из «Градов» пять раз: в 19:38, 15:27, 15:18, 11:09, 06:35. А в 10:10 в ее сторону было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметра из САУ «Нона». В результате массированного артиллерийского удара повреждения получили многоквартирные дома в микрорайоне Зорька, а также десятки частных жилых домов по девяти улицам. На двух улицах украинские снаряды повредили здания медицинских учреждений. В домах выбиты стекла, разбита крыша, разрушены стены.

Украинские снаряды повредили и медучреждения в Ясиноватой по улицам Молодёжной и Школьной.

Утром 5 мая стало известно, что мирная жительница Ясиноватой погибла при одном из обстрелов.