Спецоперация 04 мая 2023, 08:48 ВСУ привезли на гражданский склад в Константиновке военное продовольствие Офицер ЛНР Марочко рассказал о ввозе на гражданский склад Константиновки ИРП для военных Freepik

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Восемь тентованных машин прибыли на гражданский склад в Константиновке с военным продовольствием. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«При разгрузке фур было выявлено, что в составе груза были ИРП, предназначенные для военнослужащих. По загруженности склада с большой долей вероятности можно говорить, что это не первая подобная партия», — написал он.

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Офицер добавил, что склад охраняют вооруженные люди. На их форме нет никаких знаков отличия.

Ранее Марочко сообщал, что на Купянском направлении боевых действий участились случаи подрыва местных жителей на минах, которые установили украинские войска. Один из пастухов из-за взрыва остался без ноги, но ВСУ отказались его эвакуировать.