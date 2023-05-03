Происшествия 03 мая 2023, 09:16 ВСУ отказались эвакуировать пастуха с оторванной ногой Офицер ЛНР Марочко рассказал о частых случаях подрывов жителей на Купянском направлении Официальный сайт президента Украины

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На Купянском направлении боевых действий участились случаи подрывов местных жителей на минах. Один из последних произошел в селе Ягодное, где пожилой мужчина во время выпаса скота остался без ноги и должной медицинской помощи, рассказал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Возросли случаи подрывов людей. С начала недели зафиксирован очередной случай в населенном пункте Ягодное», — написал он.

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Пожилой мужчина пас скот возле местного водоема, подорвался на противопехотной мине и остался без ноги. Военнослужащие Вооруженных сил Украины, по словам офицера, оказали ему только первую помощь, но отказались эвакуировать.

Андрей Марочко сказал, что это не единственное происшествие. Участившиеся случаи подрывов он объяснил тем, что украинские войска заминировали территорию возле населенных пунктов и не озаботились ограничением минных заграждений.

Подразделения ВСУ при отступлении с одного из участков в Артемовске закидали спрятавшихся в подвале мирных жителей гранатами, рассказал очевидец. Когда бойцы ЧВК «Вагнер» начали их выводить, украинские военные начали стрелять в спины.