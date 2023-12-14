Мир 14 декабря 2023, 13:35 Между Зеленским и украинскими военными возник серьезный конфликт Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными White House Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Между украинскими военнослужащими и президентом страны Владимиром Зеленским сегодня наблюдается серьезный конфликт. Об этом на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными», — заявил он.

Реклама

Ранее белорусский лидер предсказывал подобный вариант развития событий. Примерно полгода назад Лукашенко говорил, что именно военные станут самой серьезной оппозицией для Владимира Зеленского.

«А мне никто не верил», — отметил президент.

Украинские солдаты, по его словам, прекрасно видят последствия проводимой в стране политики. Украинская армия ежедневно несет потери, военкоматы призывают женщин на улицах. Многие бойцы ВСУ сдаются в плен «целыми группами», добавил Лукашенко.

Ранее Вооруженные силы России с помощью артиллерии, оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, они уничтожили три склада боеприпасов, украинскую радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной решеткой 79К6 «Пеликан» и склад горючего.