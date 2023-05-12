Спецоперация 12 мая 2023, 01:22 ВСУ применили химическое оружие — военкор Военкор Коц: ВСУ применили на Ореховском направлении химоружие РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины применили химическое оружие на Ореховском направлении, от которого можно потерять сознание. Об этом написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«С Ореховского направления сообщают о применении ВСУ химических боеприпасов, от которого после вдоха теряют сознание», — сообщил он.

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Как отметил военкор, танки ВСУ направляются в сторону границы с Россией по объездной дороге Харькова. По его словам, это может быть началом контрнаступления.

Коц также подчеркнул, что украинские военные решили совершить наступательные действия параллельно с флангами Артемовска и вдоль северной части фронта.

Военкор назвал целями такого наступления растягивание сил ВС РФ или «перерезание путей снабжения Сватовской группировки с последующим выходом на территорию, принадлежащую России».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об активизации сил ВСУ на Артемовском направлении. Поэтому в ближайшее время они могут начать анонсируемое контрнаступление, сказал глава ЧВК.