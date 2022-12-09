Спецоперация 09 декабря 2022, 15:29 ВСУ прибегли к обману, чтобы привести иностранных наемников в Артемовск Офицер ЛНР Марочко: ВСУ обманом приводят иностранных наемников в Артемовск РИА «Новости»

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Наемники не хотят ехать в район Артемовска в ДНР, где украинские войска каждый день несут огромные потери. Но представители киевского режима заманивают их туда обманом. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на данные разведки.

Воюющие по контракту зарубежные наемники стали отказываться ехать в Артемовск под разными предлогами. По словам офицера, командование Вооруженных сил Украины пошло на ухищрения и обман личного состава.

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«[ВСУ объявили], что они едут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий, но когда иностранцы вышли из автомобилей, обнаружили, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр», — сказал он.

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Марочко ранее отмечал, что украинские подразделения в Артемовске получили подкрепление. Там боевики ВСУ оказались в сложном положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов.

В представительстве ДДНР в СЦКК сообщили, что 9 декабря украинские военные выпустили по Донецку 10 ракет системы залпового огня «Град».