Происшествия 09 декабря 2022, 14:50 ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет «Град» Украинские ракеты «Град» повредили здание университета в центре Донецка РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили по Донецку 10 ракет системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре и контроля координации в своем Telegram-канале.

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Мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев уточнил, что снаряды упали в Парке кованых фигур и около офисного центра «Скай Сити».

Военкоры опубликовали видео из пострадавшего от обстрела студенческого городка.

Один из снарядов попал в здание Донецкого национального университета экономики и торговли. На опубликованных кадрах видно, что в здании вуза выбиты все стекла. Изнутри поднимаются клубы дыма.

Еще один снаряд попал в гостиницу «Дружба». Там оказалась пробита крыша, а часть стены обрушилась.

Донецк находится под массированными обстрелами украинских войск с начала недели. В минувший четверг, 8 декабря, в результате удара оказались обесточены пять шахт. Под землей остались 186 горняков, которых срочно эвакуировали. Прибывшие на место сотрудники энергетических служб оперативно вернули свет в шахты.

В среду, 7 декабря, ВСУ нанесли удары по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Среди поврежденных построек оказались детский сад и жилые дома.