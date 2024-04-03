Спецоперация 03 апреля 2024, 09:21 ВСУ превратят Славянск и Краматорск в города-смертники Водолацкий: минируя Славянск и Краматорск, ВСУ делают их городами-смертниками Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Украинские войска, минируя социальную инфраструктуру в Краматорске и Славянске, хотят сделать их городами-смертниками. Об этом РИА «Новости» заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Оба города располагаются в еще удерживаемой ВСУ части ДНР. Украинская армия создает укрепрайоны, устанавливает в домах, зданиях детсадов и школ тяжелое вооружение. Социальные объекты минируют, чтобы перед уходом взорвать, отметил Водолацкий.

Реклама

«На линии Краматорск — Славянск — Красноармейск сейчас [главком ВСУ Александр] Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками», — отметил парламентарий.

Он также сообщил, что подразделения ВС России сократили расстояние до Часова Яра — удалось взять под контроль территорию на расстоянии 500 метров от города. Дальше, по словам депутата, российские войска как раз выйдут на линию Краматорск — Славянск — Красноармейск.