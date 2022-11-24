Спецоперация 24 ноября 2022, 15:58 ВСУ предприняли разведку боем в районе Соледара в ДНР Помощник МВД ЛНР Киселев: ВСУ предприняли разведку боем в районе Соледара, атаку пресекают РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины предприняли разведку боем в районе города Соледара в ДНР. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев, сообщил ТАСС.

Он отметил, что все атаки украинских боевиков пресекаются артиллерийским огнем.

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«Со стороны Соледара противник пытался каким-то образом воспрянуть духом: то ли сделать разведку боем, то ли попытаться приподнять боевой дух у своих подразделений», — сказал Киселев.

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По его словам, в районе Соледара российские подразделения ведут артиллерийскую работу и «наносят сокрушительный удар».

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 21 ноября сообщал, что ВСУ отказались от наступления в районах Артемовска и Соледара и перешли в глухую оборону.

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с начала специальной военной операции жертвами обстрела со стороны ВСУ по территории республики стали 130 мирных жителей, в том числе семь детей. Всего 379 человек получили ранения.