Спецоперация 24 ноября 2022, 15:34 Власти ЛНР сообщили о гибели 130 мирных граждан с начала СВО от ударов ВСУ СЦКК: ВСУ с начала СВО выпустили по населенным пунктам ЛНР более 500 ракет РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК

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С начала спецоперации жертвами ударов ВС Украины по территории Луганской Народной Республики стали 130 мирных жителей. Среди них — семеро детей. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

«Жертвами агрессии ВСУ за период с 24 февраля стали 130 человек, 379 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 28 получили ранения», — отметили в публикации.

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В СЦКК указали, что из-за обстрелов повреждено 3285 домостроений в 80 городах и поселках. Всего Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам ЛНР более 500 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. С начала спецоперации зафиксировано более 11 тысяч прилетов боеприпасов различного калибра.

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В середине ноября обстрелы ЛНР со стороны ВСУ разрушили два жилых дома и здание СЭС.