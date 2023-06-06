06 июня 2023, 08:47
ВСУ потерпели провал при попытке прорыва в ДНР
Пушилин: ВСУ предприняли безрезультатную попытку прорыва в ДНР
Украинские военные попытались предпринять попытку прорыва в Донецкой Народной Республике в минувший понедельник, 5 июня, но потерпели неудачу. Противника отбросили назад, нанеся ему потери, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его данным, 5 июня украинские военные сначала совершили один отвлекающий удар. На определенных участках атаки противника было достаточно сложно сдерживать, но в итоге их успешно отбили, подчеркнул он.
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«На сегодняшний момент <…> противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери», — добавил Пушилин.
Накануне врио главы ДНР сообщил об успешных действиях штурмовых подразделений спецназа «Ахмат» в Марьинке. По его информации, они потеснили ВСУ в этом населенном пункте. Марьинку Пушилин назвал одним из самых горячих направлений на сегодняшний день.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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