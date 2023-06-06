Важное 06 июня 2023, 08:47 ВСУ потерпели провал при попытке прорыва в ДНР Пушилин: ВСУ предприняли безрезультатную попытку прорыва в ДНР РИА «Новости»

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Украинские военные попытались предпринять попытку прорыва в Донецкой Народной Республике в минувший понедельник, 5 июня, но потерпели неудачу. Противника отбросили назад, нанеся ему потери, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его данным, 5 июня украинские военные сначала совершили один отвлекающий удар. На определенных участках атаки противника было достаточно сложно сдерживать, но в итоге их успешно отбили, подчеркнул он.

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«На сегодняшний момент <…> противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери», — добавил Пушилин.

Накануне врио главы ДНР сообщил об успешных действиях штурмовых подразделений спецназа «Ахмат» в Марьинке. По его информации, они потеснили ВСУ в этом населенном пункте. Марьинку Пушилин назвал одним из самых горячих направлений на сегодняшний день.