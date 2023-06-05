Спецоперация 05 июня 2023, 17:32 Бойцы «Ахмата» серьезно потеснили ВСУ в Марьинке Пушилин заявил об успешном продвижении «Ахмата» в Марьинке РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения из Чечни серьезно потеснили ВСУ в Марьинке, заявил в эфире телеканала «России 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что сейчас этот населенный пункт является одним из самых горячих направлений.

«После того как чеченские подразделения <…> заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения», — подчеркнул врио главы ДНР.

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Он обратил внимание, что ВСУ очень серьезно потеснили на этом направлении.

О переброске в район Марьинки спецназа «Ахмат» заявил в конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров. Уже 1 июня командир отряда Апти Алаудинов сообщил, что под контролем российских военных находится порядка 70% территории города.

В Минобороны также сообщили, что бойцы «Ахмата» ведут в этом районе успешные наступательные действия.

Город Марьинка расположен примерно в 30 километрах к юго-западу от Донецка.