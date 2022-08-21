ВСУ потерпели поражение после новой попытки прорыва в Херсонской области

В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он обратил внимание, что все приказы президента Украины Владимира Зеленского и командования ВСУ о контрнаступлении отдаются с корыстной целью: выманить очередной транш у западных стран, при этом о бессмысленных жертвах среди солдат никто не задумывается, сообщает РИА «Новости».

«Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине», — сказал Стремоусов.

Замглавы отметил, что часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала. Все это остается, по его мнению, на совести военных преступников из руководства Украины, которые отправили людей в атаку.

Вечером в субботу, 20 августа, Стремоусов рассказал об атаке на Херсон. Ракетный обстрел предотвратила система ПВО.