ПВО предотвратила ракетный обстрел Херсона со стороны ВСУ

ВСУ попытались обстрелять Херсон, но их атаку успешно отразила система противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

Стремоусов подчеркнул, что украинские военные не прекращают обстрелы Херсонской области. Они происходят практически каждый день.

Херсонская область и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль ВС РФ в ходе спецоперации. Таким образом Украина оказалась отрезана от Азовского моря.

В регионах сформировали военно-гражданские администрации, возобновили вещание российских телеканалов, радиостанций. Начали выдавать паспорта РФ. ВГА обеих областей заявили, что намерены провести референдумы о вхождении в состав России.