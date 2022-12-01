Спецоперация 01 декабря 2022, 04:13 ВСУ потеряли под Херсоном около 10 тысяч бойцов за 1,5 месяца Мэр Снигиревки Барбашов: Украина у Херсона потеряла не менее 10 тысяч солдат за 1,5 месяца РИА «Новости»

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Минимум 10 тысяч украинских военнослужащих погибли на 20 километрах линии фронта от Снигиревки до Днепра за 1,5 месяца. Об этом глава Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил РИА «Новости».

«Люди, которые вот так относятся к своему личному составу,<…> они явно преследуют цель не «освобождения территории», а освобождения ее от населения, которое называют своим», — сказал Барбашов.

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Мэр рассказал о случае, когда отряд ВСУ из 20 бронемашин отправили штурмовать Снигиревку. Местность тогда полностью простреливалась российскими бойцами: украинские командиры об этом знали, но все равно отправили солдат в наступление.

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Барбашов считает, что такие действия режима Зеленского приведут к быстрому вымиранию мужской половины населения Украины.

Ранее стало известно, что власти США хотят увеличить масштабы подготовки украинских военных. Они планируют не только нарастить число прошедших спецподготовку боевиков, но и усовершенствовать само обучение.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, Соединенные Штаты хотят быть уверены, что солдаты ВСУ, в которых вливают колоссальные средства, обладают достойными навыками.