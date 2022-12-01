Власть 01 декабря 2022, 02:50 США решили обучить больше украинских боевиков CNN: Белый дом намерен увеличить масштабы боевой подготовки украинских бойцов

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Администрация президента США Джо Байдена хочет резко расширить масштабы обучения, которое американцы проводят для бойцов ВСУ. Об этом сообщил CNN со ссылкой на несколько неназванных официальны лиц.

По сведениям телеканала, число украинских солдат, которые будут проходить боевую подготовку только на базе США в Германии, вырастет до 2,5 тысяч в месяц.

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Когда власти примут это решение, за ним последуют и перемены в подходах к обучению. Если раньше украинцы обучались основам и небольшими группами, то новая программа предполагает более серьезную подготовку. Украинским бойцам покажут сложные тактики боя в больших группах. Например, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой.

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Высокопоставленный чиновник администрации Байдена никак не прокомментировал эту информацию, но заявил, что США «постоянно ищут способы убедиться, что у украинцев есть навыки, которые необходимы для успеха».

Ранее член ВГА Владимир Рогов рассказал, что левый берег Днепра атакует элитное подразделение, бойцы которого прошли подготовку в Великобритании и хорошо оснащены техникой.