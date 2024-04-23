Спецоперация 23 апреля 2024, 14:25 ВСУ потеряли около полумиллиона человек с начала СВО Шойгу: потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тысяч военнослужащих РИА «Новости»

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После начала специальной операции потери Вооруженных сил Украины составил порядка 500 тысяч военнослужащих. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Потери ВСУ с начала специальной операции составили почти полмиллиона военнослужащих. В подготовленном натовскими инструкторами контрнаступлении киевский режим не достиг поставленных целей. Наши военные развеяли миф о западном вооружении и его превосходстве», — подчеркнул он.

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Шойгу добавил, что США намерены выделить киевскому режиму около 61 миллиарда долларов для недопущения краха украинской армии. При этом большая часть средств пойдет на финансирование военно-промышленного комплекса в самих Штатах.

«В свою очередь, Россия продолжит совершенствовать структуру и состав армии соразмерно внешним угрозам. Вооруженные силы продолжат решать поставленные задачи в рамках специальной операции», — добавил министр.

Ранее Шойгу объявил, что ВС России повысят интенсивность ударов по складам с оружием на Украине.