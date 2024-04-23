23 апреля 2024, 14:25
ВСУ потеряли около полумиллиона человек с начала СВО
Шойгу: потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тысяч военнослужащих
После начала специальной операции потери Вооруженных сил Украины составил порядка 500 тысяч военнослужащих. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
«Потери ВСУ с начала специальной операции составили почти полмиллиона военнослужащих. В подготовленном натовскими инструкторами контрнаступлении киевский режим не достиг поставленных целей. Наши военные развеяли миф о западном вооружении и его превосходстве», — подчеркнул он.
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Шойгу добавил, что США намерены выделить киевскому режиму около 61 миллиарда долларов для недопущения краха украинской армии. При этом большая часть средств пойдет на финансирование военно-промышленного комплекса в самих Штатах.
«В свою очередь, Россия продолжит совершенствовать структуру и состав армии соразмерно внешним угрозам. Вооруженные силы продолжат решать поставленные задачи в рамках специальной операции», — добавил министр.
Ранее Шойгу объявил, что ВС России повысят интенсивность ударов по складам с оружием на Украине.
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