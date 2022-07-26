ВСУ потеряли около 90% личного состава после начала СВО

Большинство кадровых украинских военных после начала спецоперации погибли, заявил замглавы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. Он добавил, что часть бойцов ВСУ получили ранения или попали в плен, сообщил ТАСС.

«Из тех кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен. <…> В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, [осталось с начала спецоперации] около 10%», — добавил Безсонов.

По словам замминистра, выбывших бойцов пытались заменить мобилизированными и теробороновцами. Однако их мотивация и боевой опыт совсем другой, отметил собеседник агентства.

Все больше украинцев отказывается идти на фронт. Молодые люди откупаются и предпочитают уезжать в другие страны, включая Россию. Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что эти люди понимают: РФ все равно добьется своего, а их жизни будут потрачены зря.