Боевой дух ВСУ начал падать из-за новобранцев, которых отлавливают на улицах. Молодые люди попросту не хотят воевать. Они убегают в соседние страны, в том числе в Россию, и откупаются от повесток. Более того, в некоторых регионах сотрудников военкоматов даже не пускают в населенные пункты. Эксперты уверены: украинцы поняли, насколько бесполезны (и даже вредны) решения их руководства и как им врут. Желающих воевать за киевский режим все меньше.

Боевой дух упал

Американская газета The New York Times опубликовала материал о том, что боевой дух ВСУ снижается. Причина — набор новобранцев, которых буквально отлавливают на улицах. Эти молодые люди не хотят воевать. При этом журналисты подчеркнули, что в стране растет недовольство из-за выбора получателей повесток. Ведь их выдача — «тайная и произвольная».

«Некоторые из получателей [повесток] говорят, что им никогда не давали выбора. <…> Процесс покрыт тайнами с малой долей открытости о стандартах, применяемых к каждому этапу», — пояснили в издании.

Это подтверждают и украинские командиры, и высокопоставленные военные. Более того, по данным The New York Times, в близких к России районах Украины, в том числе в Харькове, многие попросту отказываются служить в ВСУ, так как поддерживают российскую сторону.

«Они говорят: „Я не хочу служить! Украина даже не реальная страна!“» — рассказал изданию офицер, который выдает повестки.

Единство трещит по швам

В The New York Times также отметили, что на Украине сходит на нет чувство единства. Солдаты попросту устали, особенно это касается все тех же неподготовленных новобранцев.

«Нас некому заменить. Слишком мало людей», — заявил изданию фермер, участвующий в боевых действиях.

Руководство Украины мобилизует людей всех возрастов, сообщило Минобороны России. Чаще всего призывниками оказываются жители сельской местности. Дело в том, что им не хватает денег откупиться от властей и остаться дома. Комиссоваться сейчас стоит от пяти тысяч долларов, рассказали ранее РИА «Новости» российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках.

Женщины не пускают мужчин в военкоматы

В начале июля стало известно, что на западе Украины — в Закарпатье — женщины устроили бунт против отправки на фронт мужчин. Они не хотят, чтобы их мужья и сыновья воевали. В итоге сотрудников военкомата отказались пропускать в села. Им пришлось вызывать полицию, чтобы успокоить женщин. Тем временем добровольцев в Закарпатье практически нет.

Зато недовольных действиями властей Украины достаточно. Ведь ранее закарпатским призывникам руководство региона обещало, что мужчины будут служить исключительно в органах территориальной обороны в своей области. Но позже оказалось, что почти всех мужчин перебросили в Донбасс.

Украинцы понимают, что гибнут зря

Люди все больше понимают бесполезность украинской власти. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

Они осознают, что гибнут зря и что Россия все равно добьется своего. Они не хотят бросать свою работу учителем, сантехником и так далее. Они не хотят покидать студенческие аудитории. Они не хотят бросать свои земли в сельских поселениях, так как нужно за курочками, за гусями ухаживать Виктор Баранец.

Но если состоятельные люди смогли решить вопрос с повесткой, то другая часть неохотно идет воевать. Некоторые при этом бегут в Белоруссию или Россию. То есть власть давит на народ, выгоняет на поле боя тех, кто туда совсем не хочет, уверен Баранец.

«В руках оружие даже некоторые не умеют держать. <…> Похвальба президента Украины Владимира Зеленского о том, что он наберет миллионную армию, очень тяжело реализуется. Сколько там будет профессионалов? <…> 800 тысяч будет мясо. Это будут гражданские, которые не то что стрелять [не умеют], они выстрелов боятся», — отметил Баранец.

Он подчеркнул, что народ Украины понимает бесполезность боевых действий. По мнению военного эксперта, спецоперация все больше ставит в противовес народ и украинскую власть.