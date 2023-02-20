Спецоперация 20 февраля 2023, 19:51 ВСУ потеряли не менее 10 бойцов спецназа Нацгвардии в отвлекающей атаке под Соледаром RT: около 10 бойцов спецназа НГУ погибли при попытке провести разведку боем под Соледаром РИА «Новости»

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ВСУ потеряли спецназ Нацгвардии в районе села Васюковка в 15 километрах от Соледара при попытке 16 февраля провести разведку боем. Об этом рассказал RT.

Украинцы пытались выявить позиции российских военных, но были разделены огнем артиллерии, что помешало им совершить прорыв. Из-за отсутствия тяжелой техники соединение также не смогло безопасно отступить на исходные позиции. Два их внедорожника и два бронеавтомобиля «Казак» были уничтожены во время артобстрела.

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«В ходе боестолкновения погибли не менее десяти и получили ранения не менее 15 военнослужащих НГУ и 46-й ОАБр», — говорится в материале.

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По предварительной информации, эту атаку ВСУ планировали провести в качестве отвлекающего маневра, чтобы сорвать наступление российских бойцов на участке Благодатное — Красная Гора — Парасковиевка — Берховка.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров заявил, что потери Украины в Соледаре превысили российские в семь раз.