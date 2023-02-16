Спецоперация 16 февраля 2023, 05:05 Боец «Вагнера» раскрыл потери украинских военных в Соледаре Боец ЧВК «Вагнер» Елизаров: потери Украины в Соледаре превысили российские в 7 раз РИА «Новости»

Читать 360tv в

Боец группы «Вагнер» Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос раскрыл потери украинских военных в Соледаре. В комментарии РИА «Новости» он назвал соотношение с обеих сторон.

Именно Елизаров, как указало агентство, командовал штурмом.

Реклама

«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — сказал боец «Вагнера».

Реклама

Эвакуированные из Соледара жители рассказали, как украинские военнослужащие грабили город. Один из мужчин вспомнил, как видел машину, нагруженную холодильниками, стиральными машинами, матрасами. Он отметил, что было заметно, что это не из магазина — «все б/у, из квартир». Другой эвакуированный горожанин рассказал, как украинские боевики проникали в закрытые дома и жили в них по два дня. А после этого взрывали здания.

Украинские диверсанты пытаются захватить бойцов ЧВК «Вагнер», рассказал вернувшийся из плена российский солдат Дмитрий Галкин. Он отметил, что пленные подвергаются жестоким пыткам со стороны ВСУ, а его «истязали ради забавы».