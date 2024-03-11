Спецоперация 11 марта 2024, 08:23 ВКС России ударили по позициям ВСУ в Красногоровке Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в Красногоровке РИА «Новости»

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Самолеты ВКС России при взаимодействии с группировкой «Юг» нанесли удары по укрепленным украинским позициям в Красногоровке. Город находится к северу от перешедшей под контроль России Авдеевки. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Бойцы ВСУ засели в этом районе города. Авиация активно работает по объекту», — пояснил собеседник.

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В субботу, 9 марта, российский военнослужащий с позывным Саймон заявил, что части Первого армейского корпуса подошли к окраине Красногоровки и закрепляются у населенного пункта. В сводках ДНР он значится как место, откуда украинские военнослужащие ведут обстрелы по Донецку.

После освобождения Авдеевки российские войска продолжают улучшать свои позиции. Наступательные действия активно ведутся на Донецком направлении, инициатива принадлежит ВС России. Глава ДНР Денис Пушилин с оптимизмом оценил освобождение территорий республики.