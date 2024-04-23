Спецоперация 23 апреля 2024, 15:30 ВСУ потеряли до 500 человек в ДНР за сутки Минобороны: бойцы группировки «Юг» уничтожили до 500 солдат ВСУ за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

За прошедшие сутки бойцы группировки войск «Юг» ликвидировали до 500 солдат ВСУ в боевых действиях в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Парасковиевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Реклама

В Минобороны отметили, что потери ВСУ составили до 500 человек живой силы, пять автомобилей, боевая машина пехоты, три танка, 122-милиметровая гаубица Д-30, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и три полевых склада с боеприпасами.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, чтос начала СВО составили почти 500 тысяч военнослужащих.