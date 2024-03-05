Важное 05 марта 2024, 15:35 ВС России улучшили положение на Купянском и Авдеевском направлениях РИА «Новости»

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На Купянском направлении Вооруженные силы России улучшили тактическое положение и отразили пять атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В этой зоне ответственности враг лишился РСЗО «Град», артиллерийской системы М777 американского производства, самоходной артиллерийской установки Krab и орудия «Мста-Б».

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«Потери противника составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля», — отметили в ведомстве.

На Авдеевском направлении ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки российские бойцы отразили три атаки ВСУ. Потери врага составили до 500 человек.

Ранее стало известно, что российский снайпер с позывным Лис уничтожил высокопоставленного офицера украинской разведки через щель в окне. Боец ВС России признался, что у него еще не было дуэлей со стрелками ВСУ.