Спецоперация 04 марта 2023, 13:36 Западная группировка ВС России уничтожила свыше 90 бойцов ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 90 бойцов за сутки РИА «Новости»

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Подразделения Западной группировки российских войск уничтожили за сутки свыше 90 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Новоселовского (ЛНР), Гряниковки, Тимковки и Табаевки (Харьковская область).

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За сутки на этом направлении ВСУ потеряли не только почти 100 бойцов, но также один танк и шесть автомобилей.

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В районе населенного пункта Дружковка в ДНР российские военные уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300, отметили в ведомстве.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России за сутки сбила два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Суворово (ДНР) и Покровское (Днепропетровская область).

В Минобороны обратили внимание и на успешную работу противовоздушной обороны: средства ПВО сбили в районе Новоселовки (Запорожская область) вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.