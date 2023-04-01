Спецоперация 01 апреля 2023, 15:51 ВСУ потеряли до 100 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Центр» уничтожила за сутки до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Поражение противнику российские военные нанесли в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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Помимо крупных потерь личного состава, противник лишился на этом направлении двух боевые бронированных машин, трех автомобилей и одной гаубицы Д-30.

На Донецком направлении противник потерял до 110 бойцов и наемников, а также несколько единиц техники.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, российские военные уничтожили уже 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотников, 415 ЗРК, 8497 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1070 боевых машин РСЗО, более 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники.