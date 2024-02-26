Спецоперация 26 февраля 2024, 13:41 Зеленского уличили во лжи о потерях ВСУ Пушилин назвал заявление Зеленского о потерях ВСУ наглой и циничной ложью Global Look Press

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Заявление украинского президента Владимира Зеленского о потерях ВСУ является циничной и наглой ложью, он занизил цифру кратно. Об этом РИА «Новости» сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, только в боях за Марьинку, Артемовск и Авдеевку противник потерял живой силы гораздо больше.

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«Это очередная циничная и наглая ложь от Зеленского. Даже если предположить, что он не учитывает всех тех, кого ВСУ бросили на поле сражения, то эта цифра все равно кратно занижена по сравнению с реальным количеством погибших», — сказал глава ДНР.

По мнению Пушилина, Зеленский такими высказываниями намеренно пытается снизить градус напряжения среди населения.

«Особенно с учетом насильственных методов мобилизации в ряды ВСУ, которые там уже стали нормой», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что после начала конфликта ВСУ потеряли 31 тысячу человек. В Запорожской области назвали эту цифру заниженной как минимум в 16 раз.