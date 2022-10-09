ВС России уничтожили склад с более чем 200 ракетами для HIMARS и «Ураганов» в Николаевской области | 360°

Важное 09 октября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Viber ВС России уничтожили склад с более чем 200 ракетами для HIMARS и «Ураганов» в Николаевской области РИА «Новости»

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ВС России за последние сутки уничтожили склад 61-й пехотной бригады ВСУ с более чем 200 ракетами для HIMARS и «Ураганов» в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«В районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ», — рассказал он.

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По его словам, на этой дислокации украинская армия хранила 200 ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и «Ураган». Эту задачу удалось выполнить благодаря высокоточному удару во время боевых вылетов экипажей воздушно-космических сил.

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Также Конашенков сообщил, что за истекшие сутки украинская армия понесла и другие потери в ходе боестолкновений с ВС России на Николаево-Криворожском направлении. Среди них — более 200 единиц живой силы, три танка, семь машин и 41 позиция бронетехники.

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