ВСУ потеряли более 150 военнослужащих в результате удара ВС РФ по позициям двух бригад под Харьковом | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ потеряли более 150 военнослужащих в результате удара ВС РФ по позициям двух бригад под Харьковом Минобороны: ВС РФ уничтожили более 150 военнослужащих ВСУ в Харьковской области Официальный сайт

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Российские военные нанесли массированный огневой удар по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ в Харьковской области. В результате противник потерял более 150 военных. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Пункты временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, по которым нанесли удар, располагались в районах Двуречной, Кондрашовки и Петровки Харьковской области.

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«[В результате] ликвидированы более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники», — подчеркнул источник.

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ВКС России также поразили производственные цеха бронетанкового завода в районе Харькова, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин украинской армии.

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