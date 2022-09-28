ВСУ потеряли более 150 военнослужащих в результате удара ВС РФ по позициям двух бригад под Харьковом | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Спецоперация

28 сентября 2022, 13:48

ВСУ потеряли более 150 военнослужащих в результате удара ВС РФ по позициям двух бригад под Харьковом

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 150 военнослужащих ВСУ в Харьковской области

Читать 360tv в

Российские военные нанесли массированный огневой удар по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ в Харьковской области. В результате противник потерял более 150 военных. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Пункты временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, по которым нанесли удар, располагались в районах Двуречной, Кондрашовки и Петровки Харьковской области.

Реклама

«[В результате] ликвидированы более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники», — подчеркнул источник.

Реклама

ВКС России также поразили производственные цеха бронетанкового завода в районе Харькова, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин украинской армии.

Авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-24 в районе Гусаровки Харьковской области.

Попытка наступления на Красный Лиман, которую предприняли украинские националисты, провалилась.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама