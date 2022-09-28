Минобороны РФ сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман | 360°

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Минобороны РФ сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман

Минобороны РФ: наступление ВСУ на Красный Лиман провалилось

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Наступление украинских военных на населенный пункт Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось, ВСУ потеряли свыше 70 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Наступление войск Украины на Краснолиманском направлении провалилось, противник потерял свыше 70 человек убитыми», — заявил он.

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Под Красным Лиманом националисты потеряли три бронеавтомобиля, шесть боевых машин пехоты и четыре танка.

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За прошлые сутки российские военные уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Одесской и Днепропетровской областях.

Конашенков добавил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь снарядов из реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районе населенных пунктов Веселое, Новая Каховка и Брянка.

Также высокоточным ударом ВС РФ разбили станцию украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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