22 мая 2023, 15:08
ВСУ потеряли до 55 военнослужащих на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские бойцы ликвидировали до 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.
«Нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — уточнил Конашенков.
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По его словам, атаки на Краснолиманском направлении проводили с помощью оперативно-тактической и армейской авиации. Группировка войск «Центр» использовала артиллерию и тяжелые огнеметные системы.
За сутки российские военнослужащие уничтожили на этом направлении не только бойцов противника, но и технику, рассказал представитель Минобороны РФ. Удалось ликвидировать две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30 ВСУ.
За минувшие сутки Вооруженные силы России также уничтожили два склада с боеприпасами украинцев. Удары нанесли по объектам в Запорожской и Херсонской областях.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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