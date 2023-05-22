Спецоперация 22 мая 2023, 15:08 ВСУ потеряли до 55 военнослужащих на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Российские бойцы ликвидировали до 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«Нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — уточнил Конашенков.

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По его словам, атаки на Краснолиманском направлении проводили с помощью оперативно-тактической и армейской авиации. Группировка войск «Центр» использовала артиллерию и тяжелые огнеметные системы.

За сутки российские военнослужащие уничтожили на этом направлении не только бойцов противника, но и технику, рассказал представитель Минобороны РФ. Удалось ликвидировать две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30 ВСУ.

За минувшие сутки Вооруженные силы России также уничтожили два склада с боеприпасами украинцев. Удары нанесли по объектам в Запорожской и Херсонской областях.