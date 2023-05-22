22 мая 2023, 14:52
Российские военнослужащие уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ за сутки
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали два склада со снарядами ВСУ за сутки. Уничтоженные объекты находились в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны в сводке, опубликованной в Telegram-канале.
«В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.
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Второй склад с боеприпасами противника ликвидировали вблизи населенного пункта Станислав в Херсонской области. Там хранились снаряды 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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