Спецоперация 02 июля 2023, 13:47 ВСУ попытались наступать на трех направлениях СВО — Минобороны Минобороны России: ВСУ продолжили попытки атаковать на трех направлениях СВО Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные продолжили попытки атак на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Кошаненков. По его словам, ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.

На Донецком направлении ВС России отразили 11 атак противника у Артемовска, Водяного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Марьинки в ДНР. Силами авиации, артиллеристов и огнеметчиков удалось уничтожить до 360 украинских военных, а также шесть танков, восемь БМП, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 американского производства, польскую самоходку Krab и гаубицу «Гвоздика».

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«В районах населенных пунктов Северск и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — отметил Конашенков.

На Краснолиманском направлении отразили три атаки, уничтожили до 95 бойцов ВСУ, танк, две БМП, боевую бронированную машину, пикап и две гаубицы Д-30. На Южно-Донецком направлении уничтожили украинскую ДРГ и поразили позиции противника у Макаровки в ДНР.

В Минобороны добавили, что российские военные уничтожили бойцов ВСУ, высадившихся у Антоновского моста. Противник потерял до 20 человек, два автомобиля и две гаубицы М777.