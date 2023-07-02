Спецоперация 02 июля 2023, 13:40 ВС России уничтожили подразделения ВСУ в районе Антоновского моста МО: ВС РФ уничтожили подразделения ВСУ, высадившиеся на острове Антоновский РИА «Новости»

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Российские военные в ходе спецоперации завершили уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины, которые высадились на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский», — рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным Минобороны, за минувшие сутки российские летчики, артиллеристы и ракетные войска поразили 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и живую силу противника и технику в 108-ми районах.

Российские средства ПВО в Запорожской области в небе над Новоандреевкой в Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25. Кроме того, за сутки перехватили четыре снаряда американской системы HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее сообщалось об ударе с помощью ракетного комплекса «Искандер» по украинским боевикам у Антоновского моста. В результате противник потерял 30 военнослужащих.