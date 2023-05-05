Спецоперация 05 мая 2023, 02:20 ВСУ попытались атаковать российские позиции под Угледаром — СМИ «РВ»: ВСУ под Угледаром предприняли попытку атаковать ВС РФ, но продвинуться не смогли Официальное интернет-представительство президента Украины

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Под Угледаром украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции. Бои шли в районе Никольского и Павловки. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Противник понес потери, но не смог продвинуться.

Перед попыткой прорыва ВСУ начали активную артподготовку, украинская артиллерия вела огонь по переднему краю фронта. Противник использовал ударные дроны. Военкоры предположили, что это не крупное наступление, несмотря на интенсивные бои с применением всех видов оружия.

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Движение ВСУ вовремя вскрыла российская разведка, по украинским подразделениям начала работать артиллерия. По танкам и БТР, которыми ВСУ прикрывали свои штурмовые группы, ударили управляемыми ракетами, отработали вертолетчики. Военкоры сообщили, что бои шли несколько часов, но противник не смог продвинуться и понес серьезные потери.

Российские штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западе Артемовска. На юго-восточной окраине города удалось поразить позиции 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ.